Un ministre fédéral contre le projet de loi sur neutralité religieuse de l'État

OTTAWA | Ottawa et Québec ont eu une prise de bec mercredi au sujet du projet de loi québécois sur la neutralité religieuse de l’État, après qu’un ministre fédéral se soit dit contre.

Le ministre fédéral Navdeep Bains a indiqué mercredi s'opposer au projet de loi 62 sur la neutralité religieuse de l’État du gouvernement du Québec.

«Nous avons la Charte canadienne des droits et libertés au Canada, et elle s’applique partout, même au Québec», a indiqué le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique à Ottawa.

Il prenait ainsi la défense de l’aspirant-chef du NPD, Jagmeet Singh, aussi de confession sikhe.

M. Singh a été qualifié de «gauche religieuse» par le Bloc québécois, sous le prétexte qu’il «faisait passer les dogmes religieux avant les lois» de par son opposition au projet de loi 62 du Québec.

Québec

L’attaque impromptue d’un ministre du gouvernement Trudeau a fait réagir à Québec.

La ministre de la Justice du Québec, Stéphanie Vallée, a répondu directement au ministre Bains sur Twitter.

«Le [projet de loi] 62 respecte nos Chartes. J'invitent (SIC) ceux qui le commentent à distance à le lire!»

Son bureau a précisé que le projet de loi a spécialement été conçu pour respecter la Charte canadienne des droits et libertés.

Le projet de loi prévoir imposer la neutralité religieuse aux employés des organismes publics dans l’exercice de leurs fonctions.

Gauche religieuse

Le chef parlementaire du Bloc québécois, Xavier Barsalou-Duval, a aussi pourfendu mercredi à Ottawa les opposants du projet de loi de l'Assemblée nationale. Ils font, selon lui, tous partie de la «gauche religieuse».

Du même souffle, il a indiqué que son parti n’a pas le «problème» de membres portant des signes religieux ostentatoires.

«Ce sont des candidats qui ont généralement les mêmes idées que nous [sur la laïcité] qui viennent nous rejoindre», a-t-il affirmé.