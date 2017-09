Une carcasse de béluga retrouvée en bon état dans le Bas-Saint-Laurent

SAINT-DENIS-DE-LA-BOUTEILLERIE | Un béluga mort a été retrouvé mercredi sur les berges du fleuve à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie dans le Bas-Saint-Laurent. Les spécialistes souhaitent le ramener en laboratoire pour qu’il subisse une nécropsie.



Sur les 18 carcasses retrouvées cette saison, seulement quatre étaient en assez bon état pour être amenées au laboratoire de Saint-Hyacinthe.



«Le défi actuellement serait de la récupérer avec de la machinerie. Il reste à vérifier si elle est accessible», indique Josiane Cabana, du GREMM (Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins).



La carcasse d’un béluga femelle de 3,5 mètres avait d’abord été signalée par un ornithologue alors qu’elle dérivait sur le fleuve. Des bénévoles au sol avaient tenté de la retracer, mais sans succès.



Finalement, tôt mercredi matin, au moins cinq personnes ont signalé la présence de la femelle échouée dans l’anse Saint-Denis en l’espace de 30 minutes.



«Des gens de la municipalité de Rivière-Ouelle ont pu aller l’attacher puisque la marée montait. Des bénévoles ont aussi eu le temps de la mesurer et la photographier», a aussi précisé Josiane Cabana.



L’organisme vérifie maintenant si la carcasse peut être rejointe pour être ensuite transportée à Saint-Hyacinthe. Elle serait située à environ un kilomètre du chemin.



Si cela s’avère impossible, un échantillonnage partiel sera fait sur place. Les experts privilégient toutefois une nécropsie complète, qui est plus révélatrice, lorsque c’est possible.



Photo Michel Desrochers

La carcasse en très bon état d’une femelle béluga a été trouvée mercredi matin sur les berges du fleuve à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie.