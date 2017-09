Une carte de «personne handicapée» ça se mérite

Depuis quand peut-on accorder un passe-droit à une personne qui n’a pour « supposé handicap physique la privant de circuler à sa guise », qu’un simple problème de nerf sciatique qui la fait souffrir? Quand j’ai lu ça dans votre Courrier, je me suis demandé si je ne rêvais pas. Est-ce possible que des gens pensent avoir droit à tout pour un problème aussi minime. Et vous Louise qui en rajoutez en disant qu’on est mal placé pour juger de la douleur des autres. Et bien moi je dis BRAVO aux fonctionnaires qui ont refusé la carte à ce monsieur. Je souffre personnellement tellement plus que ce monsieur et j’ai peiné pour avoir ma carte. Alors gardez-vous une petite gêne quand même!

Esther

Vous ne faites que répéter ce que je disais à cet homme, en ce sens que personne ne peut juger de la douleur d’un autre. J’ajouterais aussi que les fonctionnaires chargés d’octroyer les dits permis doivent quand même avoir un certain nombre de critères à respecter pour le faire. Ce qui n’empêche pas quiconque d’en faire une demande, quand il se croit éligible. J’en profiterai ici pour rappeler aux citoyens en santé que les espaces pour handicapés, où qu’ils soient, leurs sont réservés en exclusivité. Car je sais que plusieurs bien-portants se permettent des écarts.