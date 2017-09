Résidence pour aînés: une bonne samaritaine volait ses voisins

Une Lévisienne de 69 ans a été arrêtée, mardi, pour une série de vols commis à même la résidence pour personnes âgées où elle résidait.

Ce n’est pas la première fois que Gisèle Poitras Dallaire se retrouve devant les tribunaux.

Par le passé, la femme a fait face à plus d’une reprise à des accusations de fraude et de vol. En juin dernier, une nouvelle plainte a été portée au Service de police de la Ville de Lévis (SPVL).

Arrêtée, la dame avait été relâchée avec une promesse de comparaître en octobre. Or, entretemps, les vols ont repris à la Coopérative de solidarité d'habitations Le Mieux-Vivre.

«Cela a créé un climat d’insécurité à l’intérieur de la résidence», a expliqué le porte-parole, Christian Cantin.

Poitras Dallaire a donc été arrêtée de nouveau. Selon le SPVL, la résidente était très impliquée au sein de la résidence puisqu’elle «aidait beaucoup».



Elle avait réussi à obtenir un double de la clé passe-partout, ce qui lui permettait d’accéder aux unités d’habitation des autres résidents.



En tout, la dame fait face à 17 chefs d’accusations d’introduction par effraction, certains avec vol et d’autres avec l’intention de voler.



Comme la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Caroline Munger, ne s’est pas opposée à sa remise en liberté, la sexagénaire pourra la reprendre. Elle ne pourra toutefois plus habiter à la Coopérative ni communiquer avec les résidents ou si rendre.