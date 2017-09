Viaduc reliant Saint-Rédempteur à Saint-Nicolas: Lévis financera seule des travaux routiers de 17 millions$

Incapable de décrocher du financement gouvernemental, la Ville de Lévis financera seule la construction d'un viaduc de 700 mètres reliant les secteurs Saint-Rédempteur et Saint-Nicolas.

Réputé pour son calme olympien, Gilles Lehouillier a surpris tout le monde en élevant la voix mercredi matin et en prononçant des mots très durs contre le gouvernement du Québec et «le sous-financement chronique» des routes lévisiennes par le ministère des Transports (MTQ).

«C'est effrayant qu'on n'ait pas un sou. On va commencer à être agressif. Ça n'a plus d'allure», a tonné Gilles Lehouillier sous les applaudissements de plusieurs conseillers et candidats de Lévis Force 10. «Ça va nous faire mal», a admis le maire en parlant des finances de sa municipalité.

M. Lehouillier a dit que «jusqu'à la dernière minute, on nous a laissé miroiter un financement au MTQ et au ministère des Affaires municipales». Or, pour des raisons inconnues, les sommes ne sont jamais arrivées. Lévis tentait d'obtenir entre 8 et 10 millions$.

Le maire de Lévis a souligné qu'il faudra «resserrer le PTI (Programme triennal d'immobilisations)» de la Ville tout en jurant qu'il n'y aura pas de hausses de taxes pour compenser ce manque à gagner.

M. Lehouillier promet donc de «crier fort», comme les autres maires du Québec pour obtenir du financement. «Le gouvernement du Québec nous en doit une. À partir de maintenant, nous allons être très exigeants», a-t-il lancé, furieux.

Attendu depuis 30 ans, le viaduc était inscrit dans les priorités lévisiennes en 2013. La première pelletée de terre a donc eu lieu ce mercredi et les travaux doivent prendre fin en novembre 2018.

Le viaduc sera muni de trois voies, deux en direction nord et une voie en direction sud. Ce second lien direct pour Saint-Rédempteur permettra un transfert de 8000 véhicules de la route des Rivières vers le nouveau viaduc.

Actuellement, en heure de pointe, un automobiliste de Saint-Rédempteur a besoin d'environ 1h pour atteindre les ponts, a déploré Gilles Lehouillier.