FECTEAU, Jean-Claude



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 14 septembre 2017, à l'âge de 52 ans et 3 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Fecteau, époux de madame Line Gagnon, fils de dame Cécile Blais et de feu monsieur Jean-Guy Fecteau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres au:, de 16 h à 19 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles le lundi 25 septembre 2017 à 11 h. Il laisse dans le deuil outre son épouse Line; sa mère Cécile Blais; ses sœur: Hélène Fecteau et sa soeurette feu France; ses beaux-frères, belles-soeurs, oncles, tantes, neveux et nièces; ainsi que plusieurs ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU (Hôtel-Dieu de Québec). 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec. Téléphone : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.