DESROSIERS, Ida Bérubé



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 mars 2016, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Ida Desrosiers (née Bérubé), épouse de feu monsieur J.A. Émile Desrosiers, fille de feu madame Arthémise Arseneault et de feu monsieur Philippe Bérubé. Elle demeurait à Québec.Suite à un don de corps, la famille recevra les condoléances le mercredi 27 septembre 2017 de 19h à 22h auElle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Phil Weldemere), Gilles (Claudette Vallée), Pierrette (Ron Reid), Jean (Lyne Asselin); ses petits-enfants: Frédéric, Stéphanie (Ahmed Dhab), Anne-Marie (Sébastien Côté), Martin (Annie Bélanger-Poulin) et Benoît; son petit-fils par alliance Ghislain Arseneault (Monique Bérubé); ses arrière-petits enfants: Amélie, Jessica, Édouard et Aurélie et ceux par alliance: Francis et Étienne; ses belles-sœurs et son beau-frère: Madeleine Desrosiers (feu Gérard Charpentier) et Denise Desrosiers (Jean-Paul Roland) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec G1L 3L5 418-525-4385. Des formulaires seront disponibles sur place.