PATENAUDE, Colette Leclerc



À Laval, le 4 septembre 2017, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Colette Leclerc Patenaude, épouse de feu M. Benjamin Patenaude. Elle laisse dans le deuil sa fille Josée, ses sœurs: Reine-Marie Leclerc et Rose-Marie Leclerc (Michel Forgues); son neveu Stéphane Roy (Lucie Côté), sa nièce Ingride Roy (Denis Huard), ses petits-neveux et petites-nièces ainsi que de nombreux cousins et cousines, parents et amis. La famille accueillera parents et amis, dès 10h.Pour celles et ceux qui le désirent, des dons à Parkinson Québec seraient appréciés.