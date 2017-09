PAGEAU, Thérèse



Au Centre d'hébergement Louis-Hébert, le 11 septembre 2017, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Thérèse Pageau, fille de feu Aimé Pageau et de feu Florence Dion. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Michel (Christiane Noël), Benoit (Christine Bouchard), Josette (Jean-Yves Fournier), Suzanne, Martin (Nathalie Bertrand) et leur père Claude Lepage; ses petits-enfants: Anne-Marie (Marc-André Grégoire), Stéphanie, Aimé, Abraham, Karl-Anthony, Antoine et Virginie; ses frères et sœurs: feu Paul (feu Cécile Robitaille), feu Pierre (Monique Pouliot), Louise et Jean-Guy ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Louis-Hébert pour les bons soins prodigués et l'attention portée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.