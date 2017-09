GAGNON, Nicole



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 11 septembre 2017, à l'âge de 70 ans et 10 mois, est décédée madame Nicole Gagnon, épouse de monsieur Gilles Daigle, fille de feu madame Mathilda Côté et de feu monsieur Gérard Gagnon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h à 14h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Johanne, Lucien, Kathy (Steve Turmel) et Karine (Richard Gaudreault); ses petits-enfants: Jonathan et Carolane Desrochers (Sébastien Gaudet), Pascal (Sarah Laberge) et Audrey Turmel, Louis-Philippe et Joannie Simard, Emerick Camiré; ses arrière-petits-enfants: Félix et Alexis Turmel; ses frères et sœurs: Gisèle, Madeleine (Richard Parenteau), Fernand et Jean-Marie (feu Marguerite Gagnon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Daigle: Yvon Claudette Proulx, Ginette (Benoit Dion), Lise (Claude Traversy), Jocelyn (sylvie Bouffard), Sylvie Péloquin (Réjean Plante); ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et amis. Elle est allée rejoindre ses sœurs: Ghislaine (feu Rosaire Tremblay), Flaurence (Claude Lepage), Gertrude (feu Jean-Guy Maturin), Gisèle, Micheline (Claude Jacques); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Daigle: Nicole et Gisèle (Jean-Paul Renaud).