BERTHIAUME, Robert



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 septembre 2017, à l'âge de 62 ans, est décédé suite à un long combat, monsieur Robert Berthiaume, époux de madame Johanne René et fils de feu monsieur Roméo Berthiaume et de feu madame Marguerite Courtemanche. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le samedi 23 septembre à compter de 11h30 au centre commémoratifUne liturgie de la parole suivra à 12h30 au salon-chapelle du centre commémoratif. Monsieur Berthiaume laisse dans le deuil son épouse madame Johanne René; ses enfants: Patrick (Sonia Therrien) et Karine (Steve Gingras); ses petits-enfants: Eliza, Félix, Marie-Pier, Myriam et Maude; ses sœurs: Suzanne, Mariette et Ginette; ses belles-sœurs: Charlotte Gagnon (feu Pierre Berthiaume), Francine Gendreault (feu Jean-Marc Berthiaume) et Martine René (Gaston Rioux); sa belle-mère Jacqueline Giguère (feu Jean-Paul René), ainsi que plusieurs neveux et nièces et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel de l'Unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca et à la Société canadienne de la sclérose en plaque, 245 Rue Soumande #202, Ville de Québec, QC G1M 3H6 www.scleroseenplaques.ca