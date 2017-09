ROY, Robert



C'est avec une immense tristesse que Lise L'Heureux et son fils Jean-François Roy vous informent du décès de leur époux et père adoré, Robert Roy, décédé le mardi 12 septembre 2017, à l'âge de 70 ans, à l'Hôpital de Lévis du CISSS de Chaudière-Appalaches. Robert était le fils de feu Irenée Roy et de feu Donalda Leblond. Natif de Sainte-Marie, Robert a poursuivi une carrière d'enseignant en Histoire en Outaouais. Il a su marquer sa famille, ses amis, ses collègues et ses élèves par son humour, sa grande bonté et sa simplicité. Vous pourrez offrir vos condoléances à la famille lors de l'exposition qui aura lieu à lale vendredi 22 septembre de 19 h à 21 h 30 et le samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h.Par la suite il sera confié à la Maison Nouvelle Vie pour crémation et déposé ultérieurement au columbarium de laRobert laisse dans le deuil, après 45 ans de mariage, l'amour de sa vie, son épouse Lise L'Heureux et leur fils Jean-François Roy (Benoît Cyr) dont il était si fier. Robert laisse également trois filleuls très importants pour lui, Dominique Roy, Stéphane Roy et Myriam L'Heureux ainsi que Justine Figueredo-Gagnon qu'il considérait comme sa petite-fille. Robert était le frère de feu Laurier (Lucille Poulin), feu Lisette (Claude Beaulieu), feu Denis, Marc-André (Cécile Couture), Rémi (Ginette Vachon), Édith (Marcel Sylvain), feu Michel (Céline Doyon) et Louis (Sylvie Roy). De la famille L'Heureux, Robert était le beau-frère d'André (Lisette Bolduc), Claude (Louisette Fontaine), Réjean (Danielle Breton), Benoît (Nancy Gilbert) ainsi que Lucie. Robert laisse également de très grands amis, trop nombreux pour les citer, tout spécialement Pierre Faucher, une amitié de plus de 57 ans, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et leurs jeunes enfants. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur du Québec (4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, G2J 1B8) ou à l'organisme le Crépuscule (774-G, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie, G6E 0K6).