MC MAHON, Cindy



À Québec, le 13 septembre 2017, à l'âge de 49 ans, est décédée madame Cindy Mc Mahon, fille de madame Lorraine St-Hilaire et de feu monsieur Bryan Mc Mahon. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 11h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Patrick. Madame Mc Mahon laisse dans le deuil sa mère madame Lorraine St-Hilaire (feu Bryan McMahon), ses frères et sa sœur; Derek (Sylvie Boutin), Steeve (Marie-France Beaulieu) et Wendy (Frédérick Pichette); ses neveux et nièces: Jennifer, Andrew, Kellyan, Kristine, Patrick et Florence; sa filleule Frédérique et son filleul Charles ainsi que plusieurs tantes, cousins, cousines et ami(e)s particulièrement Jennifer Gauthier qui fut sa compagne et sa complice pendant de nombreuses années et son grand ami Daniel Simard. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca