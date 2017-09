VIEL, Bertrand



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 14 septembre 2017, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Bertrand Viel, époux de feu madame Marie-Thérèse Sévigny, fils de feu monsieur Jean-David Viel et de feu madame Marthe Levasseur. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son ange, madame Janine Boulet; ses enfants: Claude et Carole (Claude Lancop); ses frères et soeurs: Jeannette (feu François Normand), feu Jean-Marc (feu Carmen Bérubé), feu Justin, Marthe (Roger Laforest), Simone (feu Camil Ouellet), Ralph (Lucille Poirier), Léopold (Marielle Roy), Hélène (Ole Olson), Carmen (feu Gill Robert), Cécile (feu Victor Beaudoin), Alex (Claire Duquette), Yolande (feu Gérard Dupont), Jean-Guy (Marie Fitzmorriss) et Réginald (Fernarde Gélinas); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Sévigny: feu Émile, feu Bruno (Thérèse Bélanger), feu Bernadette (feu Alphée Monk), feu Gabrielle (feu Hervé Lapointe) et feu Stella; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs ''Le B8'' de l'Hôpital de Saint-François d'Assise. Un merci très spécial à Marie-Ève et Steve pour leur gentillesse, leur amitié sincère et leur soutien au fil des années. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation québécoise du cancer. La famille recevra les condoléances au mausolée du Cimetière Saint-Charles, 1460 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, le samedi 30 septembre à 13h30.