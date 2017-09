ALLARD, Rolland



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 15 septembre 2017, à l'âge de 87 ans et 6 mois, est décédé monsieur Rolland Allard, fils de feu monsieur Charles Allard et de feu madame Catherine Bernatchez. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil son épouse Juliette Beaumont, ses enfants: feu Pierre, feu Jean, Mariette (Denis Desrochers), Claude (Pauline Giroux), Robert (Sylvie Côté), feu Normand (Michelle Hamel) et Sylvain (Denise Laflamme); ses petits-enfants: Marie-Ève, Éric, Jonathan, Valérie, Christina, Marc-Antoine, André-Philippe, Camille, Catherine, Frédérique, Marie-Noël et Andréanne; ses arrière-petits-enfants: Lucas, Laurence, Flavie, Victor, Maya, Annabelle, Evan, Mia, Megan, et Jackson; ses frères et soeurs: feu Albert (Simone Labonté), feu Jeanne (Ulric Juneau), feu Cécile (feu Gabriel Hamel), Lucienne (feu Odilon Juneau), Colette (feu Paul Lavergne), Marcel (Monique Pellerin); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Thérèse (feu Lorenzo Hamel), feu Mariette, feu Roger (feu Jeanne Linteau), feu Cécile (feu Raymond Robitaille), feu Robert (feu Lucie Martel), feu Alice, feu Jos (Lise Fiset, Rolland Cloutier), feu Jules (feu Jeanine Hamel), Léo (Céline Amyot), feu André, Gilles (Raymonde Perron) et Jacques Céline Delisle); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Chanoine-Audet et le Dr Lapierre pour tous les bons soins prodigués au cours des 4 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix. La famille vous accueillera auà compter de 9h.