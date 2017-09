DORÉ, Monique



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 4 septembre 2017, à l'âge de 80 ans et 9 mois, est décédé madame Monique Doré, fille de feu madame Berthe Langlois et de feu monsieur Henri Doré. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil son frère Marcel (Lise Gauthier) et ses soeurs: Henriette et Jeannine; sa belle-soeur Kathleen (Kay) Green ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). Elle est allée rejoindre ses frères et ses soeurs qui l'ont précédée. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués.