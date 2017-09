BOILARD, Adrienne



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 29 août 2017, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédée dame Adrienne Boilard, épouse de feu Lorenzo Boilard. Native de Saint-Lambert-de-Lauzon elle s'était établie à Saint-Narcisse-de-Beaurivage après son mariage. Elle y a vécu pendant 49 ans.Départ du funérarium du Centre Communautaire à 10 h 45 pouret de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium dusamedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Jean-Yves, Clément (Michèle Laplante), Monique (Claude Blais) et Pauline (Alain Busque); ses petits-enfants: Sarah, Joshua et Kevin Boilard, Marie-Christine et Alexandre Boilard, Jonathan, Andréanne, Audrey et Florence Blais-Boilard, Michaël et Justine Busque ainsi que son arrière-petite-fille Émilia. Elle était la sœur de feu Eddy (Carmen Roy), feu Thérèse (feu Alfred Hazen), Adrien (Marie-Marthe Fecteau), feu Fernand (feu Jacqueline Fillion) et feu Lucienne. Elle était la belle-sœur de feu Marianne (Rolland Lacasse), feu Rosaire (feu Rolande Bélanger, feu Adrien Labonté), feu Germaine (feu Aimé Labonté), feu Gilbert (Gertrude Caux), feu Joseph (Thérèse Lemire). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement les personnes suivantes pour le soutien apporté et pour les bons soins prodigués à notre mère tout au long de sa maladie: monsieur Mario Blais, travailleur social au CLSC Arthur-Caux, le personnel et les bénévoles de la Résidence O'Roy de Saint-Joseph-de-Beauce, du CH Champlain de l'Assomption de Saint-Georges ainsi que du CHSLD de Sainte-Marie. En sa mémoire, des dons à la Fabrique de Saint-Narcisse-de-Beaurivage seraient appréciés.