LAROUCHE, Nicole



À la Maison de soins palliatifs du Littoral le 16 septembre 2017, à l'âge de 72 ans et 5 mois, est décédée madame Nicole Larouche, épouse de feu monsieur Guy Pelletier, fille de feu madame Marie-Louise Vigneault et de feu monsieur Wilfrid Larouche. Elle demeurait à Beaumont.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carl (Maria-Eugenia Rodriguez), Sonia (Vincent Ursini), Annie-Line (Alain Larochelle) et Allen; ses petits enfants: Marie-Pier (Éric Sauvageau), Annie-Christine (Alexandre Tessier), Monika (Nicolas Auger), Marc-André (Xavier Asselin-Labbé), Edouard, Nathacha (Michel Rousseau), Vanessa (Mathiew Vella), Dominique (Kyle Pacheco), Olivier, Mélodie et sept arrière-petits-enfants; son beau-frère et ses belles-sœurs: Bruno Pelletier (Jocelyne Raymond), Andrée Arbour (feu Gilles Pelletier), Thérèse Auclair (feu Marc Pelletier); ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,, de 12 h à 14 h.L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides ultérieurement. La famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral et du CLCS de St-Anselme en particulier Annie Lavigne, Jean Jacques Gamache et Martine Gervais. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445 Rue Saint-Louis, Lévis, QC G6V 4G9, Téléphone : (418) 903-6177 Site Internet : www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.