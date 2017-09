PROULX, Denis



Entouré de tout l'amour des siens, à l'Hôtel-Dieu de Québec, le 2 septembre 2017, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Denis Proulx, fils de feu Pierre Proulx et de feu Donia Ledoux, conjoint de Sonia Larouche.La famille vous accueillera pour célébrer la vie de Denis,Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Sonia, son frère Jean-Pierre (Debbie Stuber), sa tante Rita, sa belle-mère Normande Claveau (Charles-Émile Gauthier); ses beaux-frères et belles soeurs : Jean (Christine Labonté), Guy (Réjean Duguay), Sylvain (Manon Deschênes), Chantale (Mario Gervais) et Yves (Iris Pelletier), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Dre Michèle Lavoie et Dre Marjolaine Tremblay pour les bons soins prodigués. Un remerciement tout spécial à René (Mado) et Sarah (Pierre et Elliot) pour leur bon soutien moral et leur présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.