PAQUETTE, Fernand



À l'Hôpital de Montmagny, le 7 septembre 2017, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Fernand Paquette, époux de madame Desneiges Rodier et fils de feu monsieur Omer Paquette et de feu dame Emilie Courchesne. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 11h.suivi de la déposition de l'urne au Mausolée de Montmagny. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Desneiges, ses enfants: Joël (Caroline Jean), Steve (Mélanie Royer); ses petits-enfants: Alexandre, Mathieu, Nicolas et Ariane; ses sœurs: Marie (feu Roland Belisle), Jeanine (feu Robert Vallières), Angèle (feu Léonel Descôteau); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Qc) G5V 2K2. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la