LEMAY, Alphéda Boisvert



À la résidence L.G. Rolland de St-Jérôme, le 1er septembre 2017, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Alphéda Boisvert, épouse de feu monsieur Jean-Marie Lemay. Née à Ste-Croix de Lotbinière, elle demeurait à St-Jérôme. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Jacques Lassonde), Gaétan (Huguette Limoge), Laurence (Michel Senneville), Raynald (Danielle Danylo), Marcel (Diane Gélinas), Diane (Robert Plante), Francis (feu Linda Pilon); ses 10 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants; son frère Georges (Lucille Daigle); ses belles-sœurs: Yvonne Hamel (feu Alphée Boisvert), Suzanne Lemay; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la résidence L.G. Rolland et au personnel de la Cité des Étoiles de Ste-Croix pour les bons soins prodigués à notre mère.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 440, boul. Vachon Sud, C.P. 1, Ste-Marie, Québec, Canada, G6E 3B4. www.alzheimerchap.qc.ca. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire