PERREAULT, Alice



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le mercredi 13 septembre 2017, à l'âge de 90 ans et 4 mois, est décédée madame Alice Perreault, épouse de feu Renaud Gourde et la fille de feu Joseph Perreault et de feu Emma Rouillard. Elle demeurait à Lac-Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairele samedi 23 septembre, à compter de 10h30.et de là au cimetière paroissial sous la direction deElle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Pierre (Fernande Gourde), Line, Dorine (Martin Leclerc), Jocelyne (Gérard Tardif) et Donald (Chantal Labonté); ses petits-enfants: Danick et Stéphanie Gourde, Annie Simoneau, David et Marie-Eve Leclerc, Catherine et Alexandre Tardif, Vanessa et Kelly Gourde ainsi que ses arrière-petits-enfants: Abbygaëlle, Victor et Raphaëlle, Eugénie, Lily-Rose et Victoria. Elle était la soeur de feu Léopold (feu Albertine Leclerc), feu Emile (feu Adélia Roberge), feu Maria (feu René Côté), feu Josaphat (feu Gervaise Chamberland), feu Marie-Ange (feu Arthur Grégoire), feu Rose-Eva (feu Armand Poulin), feu Espérance (feu Armand Rochefort), feu Rollande (feu Adrien Fournier), feu Lucia (feu Jean-Marie Fortin), feu Camille (feu Roland Giroux), feu Jean-Marie (feu Georgette Jacques, Perla Tapiero) et feu Marcel (Maureen O'Neil). Elle était la belle-soeur de: feu Henri-Louis (feu Cécile Audet), feu Yvonne (feu Semin Riznyk), feu Marcel (feu Jeanne-D'Arc Gagnon), feu Maurice (feu Laurentia Pouliot), Charlotte (Lionel Jacques), Jeannine (feu Guy Bouchard), Agathe (feu Marius Bouchard), Thérèse, Rollande (feu Dominique Pépin), Élisabeth (feu Camilien Leclerc), Normand (Suzanne Lagrange), Christiane (feu Egide Bédard, Rodrigue Ferland) et Lorraine. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier chaleureusement tout le personnel de La Villa des Etchemins, de l'hôpital de Saint-Georges et tout particulièrement Dr Christian Michaud et Dre Mari-Lou Roy. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 6140, 6e Avenue Sud, Saint-Georges (Qc), G5Z 1P2.