BERNIER, Rita Lepage



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 septembre 2017, à l'âge de 97 ans et 6 mois, est décédée madame Rita Lepage, épouse de feu monsieur Maurice Bernier. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Georges (Denise Blais), Monique, Reno, Michel, Micheline (Pierre Fecteau), Yvon (Carole St-Charles), Marie (Réal Blais) et Claude; ses petits-enfants: Denis (Stéphanie Bax de Keating), Martin (Nadia Racine), Julie, Isabelle (Bernard Jean), Marie-Claude (Mario Beaudoin), Annie (Mathieu Gélinas), Audrey (Guillaume Leclerc) et leur mère Danielle Têtu, Louis-Philippe (Fabienne Munger), Catherine et Simon et leur mère Lise St-Charles, Guillaume (Émilie Guénette), Alexandre, Benoît (Marie-Claude Houde), Sylvain (Anne-Mélissa Roy), Christine (Andrew Marcoux), Frédéric (Sonia St-Hilaire) et Marie-Michelle (Sébastien Brunelle); ses 24 arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: Margot (feu Réal Bellavance), Pierre-Paul, feu Gaston (feu Lina Rioux), Jean-Yves (Odette Rioux), Guy (Françoise Morin), feu Jean-Claude, Jacqueline (feu Antoine Ouellet), Jacques (Aline Fournier) et Nicole (Bruno Fortin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bernier: feu Gervais (feu Thérèse Coulombe), feu Aline (Jean-Marie Lord), feu Jean-Paul, Guy (Suzelle Labrie), Bernard (feu Carmelle LaFrance), feu Danielle et Mireille; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du 9e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (www.fhdl.ca). La famille vous accueillera auà compter de 11h.