HAMELIN, Marguerite



À la Maison Michel-Sarrazin, le 13 septembre 2017, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Marguerite Hamelin, épouse de monsieur Guy Bourget, fille de feu madame Évangéline Mayrand et de feu monsieur Alexandre Hamelin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 10 h à 11 h.L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses cinq enfants: Michèle (Réjean Couture), Diane (Jean-Simon Larochelle), Denis, Andrée (Daniel Gagnon) et Alain (Gülhan Bourget); ses petites-filles: Alexandra, Catherine, Émilie et Meryem; ses arrière- petites-filles: Sofiane et Olivia. Aînée d'une famille nombreuse, elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Gilles, Agathe (feu Paul Tremblay), Paul (Nicole Beaulé), Marcel (Monique Melançon), Noel (Françoise Aubé), Hélène (feu Bernard Dugas), Rita (Jacques Poirier), Alphonse (Carole Paquet), et Jocelyne (feu Pierre Brunet) ainsi que sa belle-sœur Suzanne Bourget (feu Paul Babin), leurs enfants: Jean-Pierre, Céline et François ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies. Outre ses parents, elle rejoint sa sœur Régine et son conjoint Guy Parent. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 101, chemin Saint-Louis, Québec, Québec, G1T 1P5, 418 687-6084. www.michelsarrazin.ca/faire-un-don. Des formulaires seront disponibles sur place.