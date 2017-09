VEILLEUX, Simonne Morin



À l'Hôpital St-François d'Assise le 11 septembre 2017, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Simonne Morin, épouse de feu monsieur Alfred Veilleux. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17h à 19h.Elle laisse dans le deuil, son fils Dominic (Cynthia Hébert); ses précieux petits-enfants: Louis-Philippe et Annabelle; ses frères: Gilles (Denise Bruneau) et Jean-Claude; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Veilleux ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux, Alfred et sa fille adorée Sylvie. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.