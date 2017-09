DION, Micheline



À la Maison Michel-Sarrazin, le 3 septembre 2017, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Micheline Dion, épouse de feu monsieur Georges Duplain, fille de feu madame Antoinette St-Hilaire et de feu monsieur Jean-Baptiste Dion. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Nadia Desgagnés), François (Lucie McClish) et Simon (Sophie Dufour); ses petits-fils: Alexandre, Pierre-Olivier, William, Maxime, Alexis et Félix; ses frères et sœurs: feu Yvan (Irène Leclerc), feu Jean (Gisèle Masson), Marc (feu Micheline Drolet), Ginette et Francine (Jean-Claude Caron); ses beaux-frères et belles-sœurs: Raymond (Madeleine Ruel Thibault), père Armand s.v., sœur Cécile c.n.d., Aline et Jean-Marc (Hélène Beaudoin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 15 h.La mise en niche suivra au Mausolée Marie de l'incarnation du cimetière St-Charles. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Québec, Téléphone : 418 687-6084, Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca, Site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.