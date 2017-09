À Loudon pour gagner

LOUDON | Ils seront huit pilotes du Québec à l’occasion d’une épreuve hors championnat de l’American Canadian Tour (ACT) qui sera disputée samedi en fin d’après-midi au circuit de Loudon, au New Hampshire.

C’est un rendez-vous annuel que la quarantaine d’inscrits, représentant la crème de la spécialité provenant des six États de la Nouvelle-Angleterre et aussi de la province de Québec, rêvent de gagner puisqu’elle se déroule dans le cadre de la visite des bolides de la série-reine du NASCAR, la Coupe Monster Energy.

Parmi ceux qui feront le déplacement au sud de la frontière, on note deux pilotes aux ambitions très claires et considérés comme de sérieux prétendants à la victoire.

Patrick Laperle, pour un, est celui qui, au fil des huit premières éditions, est venu le plus près de parader dans le cercle du vainqueur en accédant à la seconde marche du podium à deux reprises, en 2012 et 2014.

« Je suis dû, a indiqué le pilote de Saint-Denis-sur-Richelieu en entrevue au Journal. Plus que jamais, je m’y présente avec la volonté de gagner, pas pour finir deuxième. »

Une dernière chance

Laperle, qui en sera à sa septième présence, est conscient qu’il s’agit probablement d’une dernière occasion pour lui de s’imposer sur l’ovale d’un mille du circuit du New Hampshire, puisque cette course « sur invitation » ne sera pas de retour l’an prochain.

En effet, à partir de 2018, Loudon ne sera l’hôte, en juillet, que d’une course de la série NASCAR Monster Energy, contrairement à deux depuis un peu plus de

20 ans. Il n’y aura plus de place, semble-t-il, pour les bolides de l’ACT comme épreuve de soutien.

« C’est maintenant ou jamais, a raconté Laperle, vice-champion de la série ACT au Québec cette année avec six présences sur le podium en six départs, dont deux fois sur la plus haute marche. De toute évidence, et c’est dommage, cette épreuve n’aura pas lieu en 2018. »

Être le meilleur des... meilleurs

Gagnant de trois des six manches du Championnat québécois de l’ACT, performance qui lui a valu de remporter le titre en 2017 au Québec, Jonathan Bouvrette, s’en promet lui aussi à Loudon, lui qui en sera à sa cinquième participation.

Photo courtoisie ACT

« Ce n’est pas compliqué, je veux être le meilleur parmi les meilleurs, a dit le pilote de Blainville. Oui, j’ai connu une bonne saison, mais je sais très bien que la compétition sera très forte à Loudon. »

Bouvrette a obtenu son meilleur résultat en 2015 au New Hampshire, où il avait rallié l’arrivée au septième rang.

Photo courtoisie ACT

Jean-François Déry sera aussi de la partie, lui qui a affiché le meilleur résultat de sa province en 2016 en récoltant une 11e place. Le pilote de Québec est un habitué de cette course puisqu’il en sera à sa huitième présence à cette classique.

Première présence

Photo courtoisie ACT

Le contingent québécois sera complété par Dany Trépanier (Saint-Édouard) et Patrick Cliche (Lévis), qui se sont classés respectivement aux troisième et quatrième rangs en ACT-Québec cette saison, ainsi que de Gaétan Gaudreault (Québec), Mathieu Kingsbury (Blainville) et Michael Lavoie (Chicoutimi).

Ces trois derniers en seront à leur toute première expérience à cette épreuve de 50 tours.

Alex Labbé (3e en 2016 à Loudon) et Donald Theetge (18e en 2011) ont dû faire l’impasse sur la course cette année, étant tous deux retenus au circuit ovale de Jusaka, en Ontario, pour y disputer la dernière étape de la saison dans la série NASCAR Pinty’s samedi soir.