LIRETTE, Lucia Bélanger



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 10 septembre 2017, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Lucia Bélanger, fille de feu dame Rose-Anna Goulet et de feu monsieur Arthur Bélanger, épouse de feu monsieur Paul-Émile Lirette. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Marcel Chénier (Anne-Marie Rodrigue), Bernard Lirette (Lisette Bouchard) et feu Anne Lirette. Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lirette ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.