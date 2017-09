MARTEL, Jacques



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 13 septembre 2017, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jacques Martel, époux de madame Dorothy Sheppard, fils de feu madame Amanda Marchand et de feu monsieur Adélard Martel. Il demeurait à Ste-Foy.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Dorothy Sheppard; ses enfants: Denis (Francine Giguère), Carole et Lise; ses petits-enfants: Patricia (Luc Chabot), Guillaume et Kim; ses arrière-petits-enfants: Tristan et Clara; ses frères et soeurs: feu Gertrude (feu Gabriel Miller), Marguerite (feu Raymond Bourassa), feu Jacqueline (feu Lucien Bourassa), Gisèle, Denise (feu Gaston Giguère), Liliane (Jean Tremblay), feu Thérèse (feu Gilbert Plante), Claude (Maggie Clapperton), feu André, Michel (Marie-Thérèse Gagnon), Monique (feu Gilles Houde), Louise (Gérald Leclerc), Pierre (Louise Kirouac); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Un merci spécial à la direction et le personnel des services palliatifs de l'Hôtel Dieu de Québec pour les soins compassionnels donnés dans ses derniers moments de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place.