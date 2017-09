La prison pour l'homme qui a inventé avoir trouvé une aiguille dans un bonbon

L'homme qui avait glissé une aiguille dans un jujube le soir de l’Halloween purgera une peine de prison discontinue, une sentence qui n'a rien de bonbon, a même lancé le juge Jacques Ladouceur.

Marc Bédard a bien tenté de se justifier pour éviter la prison: problème de consommation, surcharge avec les enfants dont un qui est malade, conjointe enceinte, rien n’y a fait pour attendrir le président du Tribunal.



Dans le cadre des représentations sur la peine, ce dernier a rejeté du revers de la main la suggestion faite par l’avocat de la défense, soit celle que son client puisse purger sa peine dans la collectivité.



Le soir de l’Halloween, le père de famille avait glissé une aiguille dans un bonbon puis avait avisé les policiers de sa «découverte». Un geste posé parce que l’homme de 26 ans avait «un flagrant besoin d’attention».



«Les histoires de lame de rasoir dans les pommes et d’aiguilles dans les bonbons relèvent souvent des fables du bonhomme sept heures, mais cette fois, vous l’avez rendue réelle. Vous êtes ainsi venu casser la fête a bien des enfants et vous avez semé l’inquiétude chez bien des parents...», a rappelé le juge avant de condamner l’accusé.



En plus de la période d’emprisonnement, Bédard devra se soumettre à une période de probation assortie d’un suivi.



Il devra également se soumettre à «toute thérapie jugée nécessaire» par son agent de probation.