Annonce digne «de l’époque Duplessis»

« Là, on continue à perpétuer un ancien modèle d’annoncer des élargissements d’autoroutes à l’aube des campagnes électorales quand, dans le fond, ça va se réaliser dans quatre ans. On a l’impression d’être à l’époque de Maurice Duplessis quand on annonçait de l’asphalte et qu’on donnait des frigidaires aux citoyens pour qu’ils votent pour nous », a-t-elle déploré lors d’une mêlée de presse à l’hôtel de ville.