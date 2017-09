Au tour de Custio Clayton de quitter GYM?

Clayton ne serait pas satisfait de l’allure que prendrait sa carrière. On lui aurait notamment promis qu’il ferait partie du top 10 mondial à l’intérieur des deux premières années de son entente avec Yvon Michel. Toutefois, ça ne s’est pas concrétisé.

Il aimerait aussi obtenir une meilleure qualité d’adversaires afin de poursuivre son développement et de gravir les échelons dans les classements mondiaux dans la catégorie des 147 lb.

« Ce n’est pas compliqué comme dossier, a souligné Yvon Michel. Custio a certaines demandes et c’est très normal. Tout devrait se régler et on est en train de finaliser une autre proposition.