OUELLET, Jean-Robert



À Québec, le 13 septembre 2017, à l'âge de 97 ans et 5 mois, est décédé monsieur Jean-Robert Ouellet, époux de madame Fernande Thiffault. Né à Notre-Dame-du-Portage, il était le fils de feu madame Ida Saindon et de feu monsieur Charles-Eugène Ouellet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 22 septembre 2017, de 18h à 21h ede 9h à 11h.La mise en terre suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il était le père de: Jean-Claude (Denyse Villeneuve), Paul-André, Lucie (Nobuo Mizutani), Claire (Kostas Fytas) et feu Marie. Il était le fier grand-père de : François, Nicolas, Sophie, Charles, Julien, Douglas, Julia, Daniel et Anne. Il laisse dans le deuil son frère Paul (feu Pierrette Belisle). Il était également le frère de feu: Jeanne (Omer Prévost), Donat, Thèrèse, Madeleine (Paul-Émile Poirier) et Léopold Guay (Monique D'Amours). De la famille de son épouse, il laisse dans le deuil sa belle-soeur Huguette Thiffault (Françoise Filion) et ses beaux-frères: René et Camille Thiffault (Pierrette Fréchette). Il était fortement attaché à la famille Saindon et à celle de son épouse incluant les cousins et cousines de la Mauricie. Il laisse également dans le deuil des cousines, cousins, nièces, neveux et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un des deux organismes auxquels il contribuait régulièrement. Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Québec, Téléphone : 418 687-6084, Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca, Site web :www.michel-sarrazin.caCroix-Rouge Canadienne - Division Québec 325, rue de la Croix-Rouge, Québec, Québec, Téléphone : 418 648-9066, Courriel : comptezsurnous@croixrouge.ca, Site web :www.croixrouge.ca.Des formulaires seront disponibles sur place.