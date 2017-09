Bingo électronique: cinq salles sont retenues dans la région de Montréal et à Québec

QUÉBEC – Cinq mois après que le «Journal de Québec» eut révélé que du bingo électronique serait testé prochainement dans la Belle Province, la Société des établissements de jeux du Québec (SEJQ), filiale de Loto-Québec, a fait connaître jeudi les cinq emplacements où un projet-pilote d’un an sera mené au début de l’an prochain.

Quatre des salles retenues à la suite d’un appel de propositions sont situées dans la grande région de Montréal et une seule se trouve à Québec.

Il s’agit de la Place Desaulniers de Longueuil, du Bingo Saint-Vincent-de-Paul de Laval, des Entreprises Jolodium de Notre-Dame-des-Prairies (secteur de Joliette), de l’Aréna de Repentigny et du Bingo des chutes de Québec.

Selon la SEJQ, ces entreprises continueront d’offrir en parallèle du bingo traditionnel fonctionnant à l’aide de cartes en papier.

Le bingo électronique, qui devait être testé l’an dernier, pourrait permettre d’«attirer une nouvelle clientèle», notamment des jeunes, la moyenne d’âge des joueurs de bingo au Québec dépassant les 60 ans.

Selon Loto-Québec, le bingo électronique ferait en sorte de «redynamiser l'industrie du bingo».

Le directeur général du Secrétariat du bingo, Gaston Leroux, avait dit le printemps dernier que les revenus annuels générés au Québec par le bingo avaient chuté de 100 millions $ depuis 2009, passant de 274 millions $ à moins de 174 millions $.

Selon les chiffres fournis par Loto-Québec, jusqu’à 500 OBNL obtiennent une «source significative de financement» grâce au bingo.

La SEJQ a indiqué jeudi, par communiqué, qu’elle «sera responsable d'exploiter le système de jeu et de veiller à l'intégrité de celui-ci, en plus de verser les sommes aux organismes [à but non lucratif (OBNL)] affiliés».

Comme le «Journal de Québec» le rapportait en mai dernier, Loto-Québec devait retenir les services d’un fournisseur capable de relier les salles de bingo à une centrale de jeu sécurisée avant de tester le bingo électronique.