Brésil: un gouvernement non-élu de droite, c'est bien

Faut rester de droite et pro-américain

Dans le passé, tous les pays d’Amérique latine ont été sous le contrôle effectif des États-Unis, qui mettaient alors à la tête du pays des dictateurs ou des politiciens asservis à leur cause. Certains pays ont réussi, au cours des soixante-dix dernières années, à s’extirper un tant soit peu de l’hégémonie américaine, mais l’oncle SAM n’a jamais lâché le morceau afin de rapatrier les récalcitrants dans son giron, quitte à armer des opposants, à financer des ONG (supposément humanitaires), des médias, des universitaires, des groupes de recherche, des entrepreneurs et des institutions financières locaux, des magistrats, etc.

À force de «lutter» pour la «liberté» et la «démocratie», les USA, d’autres pays occidentaux et des financiers et entreprises internationaux ont réussi récemment à ramener au bercail et à la «raison» des pays comme l’Argentine et le Brésil. Ils essaient aussi très fort au Venezuela et à Cuba de faire de même. Au Brésil, l’ultraconservateur Michel Temer, que l’Agence France-Presse (AFP) nous présente toujours de «centre-droit», dirige le pays sans avoir été élu et a fait adopter pour «son» parlement un budget d’austérité qui va couper radicalement dans les pensions, la santé, le salaire minimum, la protection de l’environnement et qui va promouvoir la désyndicalisation par l’abandon des cotisations syndicales obligatoires, mieux connues sous le nom de la formule RAND. Qu’à cela ne tienne, même en votant de telles mesures pro-patronales et pro-oligarchie, l’AFP continue de le présenter toujours comme de «centre-droit. Tout simplement pathétique. Les gouvernements radicalement à droite nous sont présentés comme du «centre». Pour eux, les radicaux ne sont qu’à gauche. Rien qu’une gang de socialistes et de communistes. Voilà bien quel a été le péché mortel commis par des gouvernements de gauche en Amérique latine, comme au Brésil avec Lula et Dilma Rousseff, de vouloir mieux partager la richesse, de sortir des millions de personnes de la pauvreté extrême, de mettre en place un système d’éducation et de santé publics, de vouloir protéger l’environnement quitte à demander aux oligarques de payer un peu plus d’impôts. Mais, vous le savez, les riches militent toujours pour plus d’inégalités économiques, malgré leurs belles paroles, et n’ont rien à cirer des pauvres et des services publics.

Ce n’est pas d’être anti-américain que de prôner pour plus d’indépendance et de souveraineté, mais les yankees n’aiment pas ça. Ils veulent tout contrôler, et dans le monde entier. Alors, quand le Brésil s’est joint au BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) afin d’avoir plus d’autonomie, les États-Unis et les Occidentaux n’ont guère apprécié. Il fallait alors par tous les moyens renverser la présidente socialiste du Brésil, Dilma Rousseff, élue et réélue démocratiquement en 2010 et en 2014 après interruption depuis 2002.

Commençons par la cabale internationale

Écoutez, mes amis, celui qui a provoqué, avec l’aide de ses amis locaux et internationaux, la destitution de la présidente du Brésil, sous prétexte de falsification des comptes publics (même pas de fraude), monsieur Michel Temer, a lui-même été reconnu coupable de corruption et jouit actuellement d’un gros 4% de popularité au pays avec de grosses manifestations de la population sur une base fréquente. Mais l’AFP, Reuter et l’Associated Press n’en parlent pas, car les propriétaires de ces médias internationaux aiment et apprécient beaucoup ce monsieur «full» à droite qui collabore avec les pays occidentaux et qui applique les mesures d’austérité prônées par le Fonds monétaire international (FMI) et par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Un monsieur très bien à leurs yeux et tout le contraire de Chavez et Maduro au Venezuela, de Correa en Équateur, de Morales en Bolivie et des damnés frères Castro à Cuba : «Rousseff destituée, Temer président» (Le Devoir, 1er septembre 2016).

Monsieur Michel Temer, le nouveau président non-élu du Brésil est quasi-parfait aux yeux de ses commanditaires. Il a 76 ans, a le visage un peu beaucoup figé par la chirurgie esthétique, est poète à ses heures, a eu cinq enfants de trois mariages. Son épouse actuelle est une ex-reine de beauté de 43 ans sa cadette que la bourgeoisie décrit comme belle, réservée et au foyer. Hum! Hum! (Le Devoir, 3 août 2017, «Brésil : Michel Temer, le survivant»). Michel Temer ne vous fait pas penser à Donald Trump? Je vous invite à regarder la photo de Temer et de sa jeune épouse dans Le Journal de Montréal du 13 septembre 2017. On croirait que Michel Temer est avec sa petite-fille! («Temer se dit victime de faux témoignages»). Le monsieur qui se présente non pas en criminel, mais en victime.

Les Brésiliens dans la rue

Bon, c’est toujours la même logique médiatique comme à Cuba et au Venezuela. À Cuba, que les dames en blanc, - à peine une douzaine (sur un pays de 11 millions d’habitants) et qui se battent supposément pour la démocratie et la liberté et qui sont tout à fait indépendantes - sortent dans la rue et hop, les photographes, les caméramans et les journalistes de l’Associated Press sont là, tout à fait par hasard, pour nous informer dans nos médias d’ici sur le combat mené par ces contre-révolutionnaires. Idem au Venezuela.

Et c’était pas la même chose du temps où Dilma Rousseff du parti des travailleurs dirigeant le Brésil et qui avait été réélue, je le rappelle, en 2014. Pas contente de la réélection de cette gauchiste alliée de l’ex-président Lula, alors l’oligarchie, appuyée de l’extérieur, a commencé son travail d’usurpation afin de destituer madame Rousseff. Il faut donc faire comme au Venezuela et organiser et publiciser toutes les manifestations, comme par exemple : «Scandale de corruption. Le Brésil dans la rue contre sa présidente» (La Presse, 15 août 2015). Madame Rousseff a été reconnue coupable d’avoir maquillé les livres de l’État, pas de corruption et de fraude contrairement à son successeur non-élu Michel Temer et à plusieurs de ses ministres. Et il y en a eu plein d’autres reportages du genre anti-Rousseff, mais aucun anti-Temer, même si ce représentant de la classe dominante jouit d’un taux de popularité de moins de 4% et qu’il a mis en place des politiques radicalement à droite. Dans les faits, la destitution de Dilma Rousseff et l’accession de Michel Temer s’assimilent à un coup d’État. Il y a actuellement plusieurs manifestations qui se passent au Brésil et plusieurs groupes d’opposition, mais on n’en fait jamais mention dans nos médias. Ce genre d’affaires n’intéresse pas l’Agence France-Presse.

Temer veut ouvrir l’Amazonie aux transnationales

Michel Temer, un gars de «centre-droite» que vous me dites le plus sérieusement du monde. Ça manque de sérieux. Centre-droite même s’il a voté un décret présidentiel qui a «libéré» plus de quatre millions d’hectares de la réserve naturelle d’Amazonie afin qu’elle soit dorénavant ouverte et disponible aux compagnies minières, forestières, agroalimentaires, etc. Un beau projet de société bon pour la plèbe et prometteur pour les générations futures. Tiens, tiens : «La Norvège va réduire son aide au Brésil en raison de la déforestation amazonienne» (Le Devoir, 24 juin 2017). La Norvège va sévir contre le Brésil, mais pas les États-Unis et le Canada qui ont des compagnies privées de leur pays impliquées dans ce saccage environnemental, social et économique à haute voltige. Suite aux vives pressions des autochtones et des groupes écologistes : « Brésil. La justice suspend l’abolition d’une immense réserve naturelle d’Amazonie» (Le Devoir, 31 août 2017). La justice brésilienne n’a fait que «suspendre» le décret de Michel Temer. Croyez-moi, mes amis, l’élite économique va revenir à la charge afin d’avoir gain de cause et de pouvoir exploiter «librement» cette vaste ressource naturelle. Au Québec, les forestières, les minières, les pétrolières et les gazières exploitent bien nos cours d’eau, nos forêts, nos milieux humides, notre faune et notre flore, notre air avec la complicité de nos élus. Alors pourquoi pas au Brésil?

Les amis ministres de Michel Temer: du bon monde

En espagnol, «temer» veut dire craindre, redouter, avoir peur. Oui, Michel Temer fait peur, mais il a l’immense privilège d’être à la solde de la suite économique supérieure, ce qui plait aux pays occidentaux. Ah ben, Geddel Vieira Lima, ancien ministre de monsieur Temer, se fait prendre avec : «16 millions de dollars US dans ses valises» (Le Devoir, 9 septembre 2017). Pour ce fait anecdotique, on a eu droit seulement à un petit encart dans le journal. On aurait eu le privilège d’avoir une plus grande couverture si cela s’était passé au Venezuela ou à Cuba.

Ah zut, pour détournement de fonds et de corruption : «Le président du Sénat brésilien (Renan Calheiros) est mis en accusation» (Le Devoir, 2 décembre 2016). Comme il est dans le bon parti, il va s’en sortir. Pour ce fait divers, une autre petite couverture médiatique. Ah ben, ça parle au diable : «Le tombeur de Rousseff (Eduardo Cunha, allié de Michel Temer) en prison» (Le Devoir, 20 octobre 2016). On a droit encore qu’à une brève de l’Agence France-Presse. Lui et les autres amis de Michel Temer sont accusés de fraude et de corruption, mais le gouvernement ultra-conservateur de Michel Temer, un gouvernement non-élu, je le rappelle, reste en place et il semble, selon la presse internationale, que c’est le calme plat dans ce pays. Aucune manifestation à ce qu’il paraît!