Comme il le faisait régulièrement, ce lundi matin du 28 août, il redescendait le mont Royal sur son vélo, mais il savait qu’il était un peu plus rapide qu’à l’habitude frôlant les 50 km/h. Il a voulu ralentir la descente, mais le freinage ne s’est pas produit comme il le croyait. La roue avant a bloqué soudainement. Un très grave accident. Une débarque, tonneaux et glissade sur plus de dix mètres et les pieds clippés, emprisonnés dans les pédales. F.X. Seigneur n’a vraiment repris conscience qu’au centre de traumatologie de l’hôpital Général de Montréal. Mais son vrai et brutal réveil, il l’a eu 24 heures plus tard quand les médecins lui ont dit que la vie ne serait plus jamais la même. Commotion cérébrale, fractures au cou, dans le dos, aux côtes et la moelle épinière touchée.

F.X., 67 ans, c’est le grand seigneur de tout ce qui est publicité, marketing et promotion autour du Canadien de Montréal depuis plus de 30 ans. Un formidable innovateur qui a tracé d’innombrables voies aujourd’hui calquées par toutes les équipes de la LNH.

Remonter la côte

Mais, depuis 4 semaines, son cerveau, intouché dans le crash, et sa volonté d’acier trempé estomaquent des médecins. Tous les jours, il deal avec ce qui est devenu son plus gros client : la réadaptation. Encore fraîchement opéré, collier cervical au cou et supports sur la colonne, il enfile les exercices les uns après les autres. Déjà, il est rendu à la marchette, au fauteuil roulant, et son moral remonte celui de ses filles, de son fils et de sa blonde.

Dimanche, debout et droit comme un chêne, il a enregistré une vidéo saluant des amis participant à une activité reliée à Allergie Québec pour qui il se dévoue depuis des années. Incroyable. Il y a moins d’un mois, il était en mille miettes. F.X. est sur un come back, et je gage sur toi, le Grand.

