Célébrations annoncées en vue de la 100e Coupe Memorial

Le 100e tournoi de la Coupe Memorial, qui aura lieu en Saskatchewan en 2018, compte faire les choses en grand.

Au-delà du logo et des objets de collection, plusieurs célébrations sont prévues par la Ligue canadienne de hockey (LCH).

«C’est avec grande fierté que nous commémorons la 100e édition historique de la Coupe Memorial avec des célébrations prévues tout au long de la saison, a déclaré jeudi David Branch, président de la LCH, par voie de communiqué. Nous espérons saisir, préserver et accroître l’héritage de ce prestigieux trophée par des initiatives qui engageront le pays tout entier et honoreront les hommes et femmes de courage qui ont servi et continuent de servir notre pays.»

Le trophée de la Coupe Memoral s’arrêtera dans certains marchés de la LCH à compter du mois de novembre. La tournée comprendra des arrêts dans diverses bases militaires de même que dans plusieurs arénas.

La Ligue canadienne de hockey entend par ailleurs désigner la meilleure formation à avoir soulevé la Coupe Memorial dans le cadre d’un vote en ligne.

«99 équipes ont soulevé la Coupe Memorial depuis 1919, mettant en vedette plusieurs des meilleurs talents du hockey junior majeur et futurs joueurs étoiles de la LNH», a rappelé la LCH, précisant que les participants au vote auront la chance de gagner de nombreux prix, dont un voyage pour assister au 100e tournoi de la Coupe Memorial à Regina.

L’événement est prévu précisément du 17 au 27 mai 2018. Les Pats de Regina, hôte du tournoi, y seront tout comme les champions 2018 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), de la Ligue de l’Ontario (OHL) et de la Ligue de l’Ouest (WHL).