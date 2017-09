Céline Dion, 5e star la plus dangereuse du web

Céline Dion fait partie des «célébrités les plus dangereuses sur Internet». La diva québécoise apparaît au 5 rang du palmarès des vedettes les plus susceptibles d’infecter votre ordinateur quand vous tapez leur nom dans Google ou dans n’importe quel autre moteur de recherche en ligne. Ce classement est établi chaque année par McAfee, une compagnie de logiciels de protection antivirus.

Cette 11e édition du palmarès des célébrités exposant les internautes au maximum de risques est dominée par Avril Lavigne. En effet, une personne recherchant «Avril Lavigne» sur internet encourt un taux de risque de 14,5 % de contracter un virus informatique. En ajoutant les mots «free mp3», les probabilités de trouver des sites malveillants grimpent à 22 %.

L’interprète de Complicated et Sk8er Boi devance un artiste beaucoup plus actuel, Bruno Mars. Le chanteur américain voit son nom apparaître du 2e rang, tout juste devant ceux de Carly Rae Jepsen et Zayn Malik, anciennement du groupe One Direction.

Top 10 des célébrités les plus «dangereuses» du web

1. Avril Lavigne

2. Bruno Mars

3. Carly Rae Jepsen

4. Zayn Malik

5. Céline Dion

6. Calvin Harris

7. Justin Bieber

8. Diddy

9. Katy Perry

10. Beyoncé