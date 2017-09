BOUCHARD, Gemma Tremblay



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 14 septembre 2017, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Gemma Tremblay, épouse de feu monsieur Martin Bouchard. Elle demeurait à Québec.le vendredi 22 septembre 2017 de 19 h à 22 h et le samedi 23 septembre 2017 de 11h30 à 13h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marlene (Joe Lessard), Brenda , Francyne (Michel Hamel) et Serge; ses petits-enfants : Nicolas (Stéphanie), Vanessa, Enrika (Philippe), Mathilde (Jonathan), Thomas et Léa ; son frère et ses soeurs : Suzanne (feu Joseph), Marcel (Lisette), Charlotte (Henri), Monique (Conrad), Marthe (Gilles) et René; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bouchard : Ghislaine, Fleurette (Paul), Martine (Roger), Diane et Augustin, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval) en particulier le Dre Suzanne Cayer pour les bons soins prodigués.