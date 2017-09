De retour dans la course

TORONTO | Les joueurs de l’Impact nous rappellent depuis quelques semaines qu’ils ont tendance à exceller quand ils sont acculés au mur. Ils en ont fait la preuve par mille mercredi soir.

Même si le Toronto FC était privé des Sebastian Giovinco, Jozy Altidore et Victor Vazquez, rares étaient ceux qui accordaient la moindre chance au Bleu-blanc-noir de repartir du BMO Field avec le moindre point, encore moins avec une retentissante victoire de 5 à 3.

Et pourtant, l’Impact a très bien amorcé son match pour se donner une avance de 3 à 0 avant même la demi-heure de jeu, ce qui n’est pas arrivé bien souvent cette saison.

C’est comme si, en situation désespérée, l’équipe avait été libérée d’une énorme pression et s’était laissée aller.

« On n’avait rien à perdre. On a joué notre jeu, on a proposé du football et ça s’est vu en début de match », a admis Laurent Ciman.

Discours

Difficile de dire si c’est la sortie publique de Joey Saputo ou encore le discours senti de Nick De Santis dans le vestiaire il y a quelques jours qui ont influencé une telle performance.

Les joueurs ont insisté pour dire, plus tôt cette semaine, qu’ils savaient bien que leur tenue des derniers matchs n’était pas acceptable.

C’est donc surtout un élan de fierté qui a déclenché cette averse de buts. Marco Donadel soulignait d’ailleurs qu’ils voulaient se prouver à eux-mêmes que ce n’était pas fini.

« On ne voulait pas revivre une soirée comme samedi dernier parce qu’on n’a pas démontré ce qu’on pouvait faire », a souligné l’auteur du second but de l’Impact.

Dans la course

Cette victoire sans appel contre la meilleure équipe de la MLS et surtout contre la meilleure défense du circuit Garber — qui n’avait accordé que huit buts en 14 matchs à domicile avant cette dégelée — fait en sorte que l’Impact revient dans la course aux séries éliminatoires.

Le XI montréalais est toujours septième dans l’Association Est avec 39 points et cinq matchs à jouer.

Les Red Bulls de New York sont sixièmes avec 42 points et un match de plus à disputer.

Il faut aussi regarder du côté du Crew de Columbus, qui est cinquième avec 44 points et sur qui l’Impact dispose d’un match en main.

Fait intéressant, les Red Bulls visitent le Crew samedi, à la veille de l’affrontement entre l’Impact et l’Atlanta United en Géorgie.

À régler

Dans l’ensemble, l’Impact a disputé un bon match, son meilleur avec une formation à cinq défenseurs.

Le bloc défensif a été plus efficace dans la première heure de jeu et les qualités offensives de Blerim Dzemaili, Ignacio Piatti et Anthony Jackson-Hamel sont ressorties lors de nombreuses contre-attaques.

D’ailleurs, avec sa performance de deux buts et une passe, Jackson est en train de clouer le bec à tous ceux qui doutent de ses capacités à évoluer comme titulaire. Il a été diablement efficace en se servant de son gros gabarit et en réalisant de nombreux gestes très habiles techniquement.

Mais comme tout n’est pas parfait, l’Impact a une fois de plus fléchi dans les 15 dernières minutes en accordant deux buts qui ont réveillé le TFC.

Et ces deux buts ont été marqués de la même façon, de la tête à la suite d’un centre. Voilà une vieille ritournelle lassante. C’est une situation à corriger plus tôt que tard.

« Ça va se régler assez vite parce qu’on a un match important contre Atlanta dimanche », a insisté Laurent Ciman.