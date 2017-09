Déménagement du marché public: François Marchand abandonne son injonction

Le candidat aux élections municipales et avocat François Marchand s’est désisté du recours qu’il avait intenté contre la Ville de Québec pour forcer cette dernière à conserver le Marché public du Vieux-Port.

Dans sa requête, le spécialiste en droit municipal citait le décret de 1986 par lequel le gouvernement fédéral cédait les terrains du Marché à la Ville de Québec «aux seules fins de l’aménagement d’un marché public, d’un parc de détente et d’un jardin floral».

L’avocat de la Ville Me Éric Michaud, a pour sa part fait valoir au juge Guy Deblois que cette demande était prématurée puisqu’il y a «toujours un marché public» au Vieux-Port et que Me Marchand ne se basait que sur des «hypothèses» pour faire valoir son point.

Compte tenu de la requête en irrecevabilité déposée par la Ville et en raison de sa demande «prématurée», Me Marchand a donc accepté de se désister tout en maintenant son recours «sous réserve de le réintroduire en temps opportun».