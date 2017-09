Des débuts attendus chez les Remparts

Austin Eastman et Pierrick Dubé feront tous les deux leurs débuts officiels dans l’uniforme des Remparts, vendredi soir, à Chicoutimi. S’ils s’apprêtent à effectuer ces premiers pas ensemble, ce sont dans deux rôles bien distincts qu’ils seront employés alors que le premier aura la pression de s’inscrire sur la feuille de pointage pendant que l’autre aura à s’acclimater rapidement.



Ancien des Olympiques de Gatineau et des Tigres de Victoriaville, Eastman est devenu un membre à part entière des Remparts durant le camp quand Philippe Boucher a cédé un choix de huitième ronde aux Tigres pour officialiser sa place parmi les trois casiers de joueurs de 20 ans.



L’attaquant ontarien affiche de modestes statistiques de 32 points, dont 10 buts, en 69 rencontres dans la LHJMQ, ce qui n’empêche pas le grand patron des Remparts d’espérer un rendement significatif du nouveau venu en raison de son statut. Eastman formera un trio avec Olivier Garneau et Derek Gentile en lever de rideau.



Des joueurs clés



«Quand tu regardes les marqueurs dans la ligue, ce sont majoritairement des joueurs de 20 ans et des Européens, à moins d’un [Anthony] Beauvillier. Un 20 ans est plus mature, a plus d’expérience et peut apporter plus.

«On a eu un bon exemple avec Bronson Beaton il y a quelques années. Il [Eastman] est un très bon patineur qui peut jouer dans toutes les situations et il est apprécié des gars. C’est à lui de prendre l’ampleur du rôle qu’il veut prendre. On a des attentes envers nos joueurs de 20 ans, on n’a pas le choix, et ça l’inclut», a affirmé Philippe Boucher à la veille du match inaugural.

Eastman, plus emballé que jamais à l’idée de jouer à Québec, est conscient des attentes placées à son égard pour son dernier tour de piste chez les juniors et entend donner raison aux Remparts de lui avoir fait confiance.

«En tant que joueur de 20 ans, surtout en faisant partie des six premiers attaquants, je dois produire offensivement et c’est le style de joueur que je suis. Oui, je dois finir mes mises en échec, mais je dois apporter le plus d’offensive que je peux à l’équipe», a observé le patineur de Lindsay, qui à 170 lb, loge parmi les joueurs les plus légers des Diables rouges.



Dubé excité

Pour Dubé, le duel contre les Saguenéens lui permettra de briser la glace pour de bon dans la LHJMQ. À un peu plus de 24 heures de son passage au pays des bleuets, le premier choix de l’équipe au dernier repêchage ressentait une grande fébrilité.

«Il y a un peu de nervosité et j’ai hâte à l’échauffement pour prendre mes repères. Ça devrait être physique comme match, ils vont vouloir impressionner leurs partisans. Les matchs hors-concours et les vrais matchs, c’est totalement différent, mais on a travaillé fort et il y a une belle chimie», a souligné le fougueux attaquant de 16 ans.

Auteur de 38 points en 50 parties (saison et séries incluses) dans le midget AAA, l’an passé, Dubé se donne du temps afin d’être pleinement à l’aise sur les patinoires du circuit Courteau. «Les trois premiers mois seront beaucoup d’adaptation. Pour un 16 ans, j’ai en masse de temps de glace!», a lancé le produit du Séminaire Saint-François.

En vitesse

À sa troisième saison, Louis-Filip Côté a troqué le numéro 23 pour le 65. «Je voulais faire du changement, c’est un nouveau départ pour moi», a expliqué la fierté de Laurier-Station, dont l’éveil offensif est attendu.