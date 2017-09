Des documents truffés de fautes envoyés aux parents

Le document de trois pages contenant au moins six fautes de français a été envoyé la semaine dernière aux parents d’élèves d’une classe de 3e année du primaire.

Dans le tableau fourni aux parents servant à comptabiliser les lectures à la maison, on peut d’abord lire les mots « bonnus » avec deux « n » et « défi réussit », avec un « t ».

Dans les documents explicatifs, on retrouve également des fautes d’orthographe, notamment au mot davantage, écrit « d’avantage », ainsi qu’au déterminant « ces », écrit de la mauvaise façon : « le but de ses lectures est de permettre aux élèves de choisir leur lecture chaque soir [...] », peut-on lire. « Si vous poser [sic] des questions à votre enfant [...] », est-il également possible de lire.