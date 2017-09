Des milliers de participants attendus

Comme la météo s’annonce parfaite, les organisateurs des célébrations de samedi pour marquer le centenaire du pont de Québec espèrent accueillir des milliers de participants.

« On fait un gâteau pour 10 000 personnes. J’espère que tous les morceaux vont partir et qu’il va en manquer », a lancé dans un grand éclat de rire Jacques Desbois, grand organisateur des festivités et représentant de la Société de valorisation du pont de Québec.

Un certain mystère plane cependant sur la composition de ce fameux gâteau préparé dans les cuisines du Fairmont Le Château Frontenac. « On garde la surprise complète. Tout ce qu’on sait, c’est que le gâteau va avoir l’aspect du pont de Québec », a ajouté M. Desbois.

Préparatifs logistiques

Sur les deux sites destinés à abriter l’événement, les préparatifs logistiques ont débuté mercredi et vont se poursuivre jusqu’à la dernière minute. « L’installation de la décoration, des affiches, de la scène principale et le déploiement électrique et technique sont en cours. Il y a aussi des préparatifs pour nos guides et nos animateurs. Toutes nos animations auront un lien avec le pont de Québec », a soutenu M. Desbois.

Ce dernier garde évidemment un œil attentif sur la météo de samedi. Pour le moment, on prévoit « un beau 24 degrés et une soirée pas si fraîche que ça. Ça s’enligne pour être des conditions idéales », s’est réjoui l’organisateur.

Stationnement et autobus du RTC

Le stationnement sera possible sur le boulevard Champlain, le long de la promenade Samuel-De Champlain. Par contre, les organisateurs sont conscients que cet endroit ne pourrait pas accueillir des centaines de voitures. Les participants pourront donc stationner leurs voitures, gratuitement, à l’Université Laval et emprunter des autobus spéciaux du Réseau de transport de la Capitale. Ces véhicules partiront de la station Université Laval (en face du pavillon Desjardins). Les départs se feront aux 20 minutes à partir de 13 h. Le dernier retour du quai des Cageux aura lieu à 21 h.

Sur place, il sera permis d’apporter de la nourriture et des rafraîchissements (l’alcool n’est cependant pas autorisé). Il sera également possible de manger et de boire sur place toute la journée grâce à la présence de camions de cuisine de rue. Le budget total de l’événement s’élève à 80 000 $, dont 60 % du secteur privé et 40 % du public.

D’autre part, les villes de Québec et de Lévis dévoileront demain leurs plaques commémoratives à l’occasion du centenaire du pont.

Programme des festivités de demain

Promenade Samuel-de-Champlain (secteur quai des Cageux)*

Entre 13 h et 20 h

Animation déambulatoire

Jeux géants

Spectacles thématiques

17 h

Allocutions des dignitaires

19 h 30

Parade de bateaux illuminés

20 h

Feu d’artifice pyromusical

* Des animations auront également lieu, entre 13 h et 17 h, au parc du Rigolet, à Lévis. Le stationnement sera gratuit au Juvénat Notre-Dame.