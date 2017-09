NOËL, Lucien



Entouré de sa famille, à la Résidence pour personnes âgées de l'Oasis Saint-Damien, le 29 août 2017, à l'âge de 101 ans, est décédé Monsieur Lucien Noël, époux de feu Bernadette Beaudoin. Il demeurait à Saint-Philémon, Bellechasse. Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Jocelyn (Jacqueline Paris), feu Lise (feu Normand Roy) et Carole; ses petits-enfants: Priscilla, Trécy (Mathieu Mathurin), Vanessa et Alexandre (son père Michel Trudel). Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs: Marie-Berthe Adam (feu Aimé Noël), Aline Tanguay (feu Robert Beaudoin) et Rose Beaudoin (feu Léonard Noël) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Oasis de Saint-Damien et de la Résidence l'Accueil Notre-Dame-de-Buckland pour les bons soins prodigués à monsieur Noël ainsi qu'à toutes les personnes qui se sont occupés de lui dans les dernières années. La famille recevra les condoléances à la, à compter de 11h30.et de là, au cimetière paroissial. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'organisme de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire