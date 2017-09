ESCULIER, Michel



À l'Hôpital Chauveau, le 13 septembre 2017, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Michel Esculier, il était le fils de feu monsieur Louis Esculier et de feu dame Thérèse Isabelle Di Giguère et l'époux de dame Aline Banville. Il demeurait à Québec.Le samedi 23 septembre de 19h à 21h30 etde 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, ses filles: Sandra (Martin Dallaire), Karine (Sylvain Ouellet), et Kathy (Alexandre Payeur Tardif); ses petites-filles: Amélie et Justine Dallaire ainsi qu'Emy et Marika Ouellet; ses frères et ses soeurs: Alain (Marie-Claude Guillot), Denis (Monique Paquet), Denise (Jacques Lefebvre), Claude (Lilianne Frenette), Jacques (Lucie Rochette), Mario (Catherine Lepage), feu Pierre (Manon Tremblay), et feu Louise (Laurent Tremblay); Il laisse également dans le deuil les membres de la belle-famille Banville: feu Joseph Banville (feu Lucienne Otis), feu Louisette, Louis-Marie (Claire Doiron), Jean-Yves, Lucille (Claude Dufour), Alphonse (Denise Bourgeois), feu Denis (Johanne Gagnon), Johanne (Gilles Côté), Alain (Mylène Couture) et Daniel (Guyane Morneau) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de pneumo-oncologie de l'I.U.C.P.Q.de Québec, au personnel du soutien à domicile du CLSC Jacques-Cartier, au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau ainsi qu'au Dre Marie-Josée Mailloux pour son support, son empathie et sa disponibilité. Merci aussi à tous ceux et celles qui nous ont supportés pendant cette épreuve. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec Qc, G1S 3G3, tél.: 418-683-8666