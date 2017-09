BLOUIN, Solange Turcotte



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 12 septembre 2017, à l'âge de 82 ans et 8 mois, est décédée madame Solange Turcotte, épouse de feu monsieur Nicolas Blouin, fille de feu madame Irène Blouin et de feu monsieur Joseph Philias Turcotte. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 22 septembre 2017, de 18h30 à 21h30, samedi 23 septembre 2017, de 11h à 13h30.L'inhumation se fera au cimetière de Ste-Famille de l'Île d'Orléans. Elle laisse dans le deuil sa fille Christine (Jocelyn Masse); son fils Guy; ses petits-enfants: Véronique Masse (David Guy), Guillaume Masse (Kadidja Haïdara), Mélanie Masse (Marcel Lacourse), Marie-Ève Masse (Tahina Nicos Rakotoniaina) et Jérôme Blouin; ses arrière-petits-enfants Mahita et Idrissa; ses frères et sœurs: feu Marie-Claire (feu Fernand Canac-Marquis), feu Rodrigue (Thérèse Deblois), feu Marie-Paule (Lucien Blouin), feu Laurent (feu Laurette Brousseau), feu Michel (Madeleine Ferland); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin: feu Germaine (feu Ovila Labbé), feu Philippe (feu Alma Dufour), feu Jean-Marie (feu Juliette Coulombe), feu Rita (feu Hervé Lapointe), feu Annette (feu Ovila Gosselin), Paula (feu Lucien Gignac), Marcelle, Corinne (Gonzague Chabot), Denise (André Godin), Lucienne (Robert Chabot), feu Louise (André Dufour); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s en particulier Jacqueline Giroux et Lorenzo Labbé. Un remerciement au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale et un remerciement particulier à la Dre Geneviève Piuze pour leurs bons soins et leur gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des amis du Jeffery Hale téléphone: 418-684-2260, site web: www.jhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.