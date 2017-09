« C’était décevant et très frustrant évidemment. Le plus décevant, c’est que la musique jazz était finalement en évidence dans quelque chose de gros. Mais l’Académie l’a refusée. Sauf qu’en analysant la controverse et à quel point les gens en ont parlé, c’était presque plus bénéfique. Mon nom a été mentionné beaucoup plus de cette façon. Et puis, même si j’avais été mis en nomination, je ne crois pas qu’ils m’auraient laissé gagner. C’était trop audacieux pour l’Académie. »