Il construit le plus gros Game Boy au monde

Le Belge Ilhan Ünal est entré dans le livre des records Guinness. Il a construit le plus gros Game Boy au monde.

L’immense console fera d’ailleurs partie du Guinness World Records 2018 Gamer’s Edition. Le Game Boy de Ünal est approximativement 6,75 fois plus gros que l’original. Il mesure 1,01 mètre de haut, 0,62 mètre de large et 0,2 mètre de profondeur.

«Le Game Boy a été une grosse partie de mon enfance et celle de bien des gens. J’étais obsédé par mon Game Boy quand j’étais enfant alors j’avais le goût de créer quelque chose qui mettrait un sourire dans le visage du jeune Ilhan et sur celui de plusieurs personnes qui ont encore leur cœur d’enfant», a affirmé Ünal.

La fin de semaine, ce dernier travaille comme développeur informatique. Il s’est donc servi de ses connaissances pour construire l’immense appareil dans ses temps libres. Il devait cependant se contenter de l'espace et des ressources du laboratoire de son école.

Malheureusement, Ünal ne joue pratiquement jamais avec sa gigantesque console. Il est trop occupé à concilier travail, amour et étude. Quand il joue, toutefois, c’est un réel entraînement. Il indique que pousser les boutons est une tâche colossale et qu’il ne sent plus ses bras après une heure.

Même s’il a connu un véritable succès avec son record Guinness, Ilhan Ünal ajoute qu’il a encore bien d’autres projets futurs!