Jerabek: un départ honnête

« Je me sentais assez bien, a dit Jerabek. J’ai gagné en confiance à partir de la deuxième période. Je me sentais mieux sur la patinoire, je déplaçais mieux la rondelle. J’aurai besoin d’un peu de temps pour m’ajuster au style sur une plus petite glace. Je dois profiter de chacun des entraînements pour me familiariser avec les dimensions de la patinoire. »